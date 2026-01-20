Hamsik a Copenaghen, ma non solo per tifare Napoli: suo figlio ha firmato coi danesi

vedi letture

C’è un filo speciale che unisce Napoli e Copenaghen e porta ancora una volta il nome di Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro sarà presente questa sera sugli spalti del Parken per assistere alla sfida di Champions League tra Copenhagen e Napoli, ma il suo viaggio in Danimarca va ben oltre il semplice tifo. Per Hamsik si tratta infatti di una trasferta dal forte valore emotivo, legata non solo al passato azzurro ma anche al futuro della sua famiglia.

Nei giorni scorsi, infatti, il Copenhagen ha ufficializzato il tesseramento di Christian Hamsik, figlio di Marek e classe 2010, che entrerà a far parte del settore giovanile del club danese. Un passo importante nel percorso di crescita del giovane calciatore, seguito da vicino dal padre, arrivato a Copenaghen da Vienna. Una giornata speciale per Hamsik, divisa tra l’amore mai sopito per il Napoli e l’orgoglio di vedere il figlio muovere i primi passi in un contesto internazionale, rendendo ancora più suggestiva la notte europea al Parken. A riportarlo è Tuttomercatoweb.