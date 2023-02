Eurorivali - Coppa di Germania, poker in rimonta: l'Eintracht vola ai quarti

L'Eintracht Francoforte, che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League, si qualifia per i quarti di Coppa di Germania.

L'Eintracht Francoforte, che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League, si qualifia per i quarti di Coppa di Germania. L'Eintracht batte in casa e in rimonta 4-2 il Darmastadt. Padroni di casa subito in vantsggio con Kolo Muani, nel primo tempo reazioni degli ospiti che ribaltono il match con la doppietta di Honsak. Prima delle fine del primo tempo arriva il pareggio di Borre, mentre dopo l'ora di gioco arriva il 3-2 di Kamada. Chiude i conti nel finale ancora in bomber Kolo Muani.