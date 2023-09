Eurorivali - Girona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Joselu dal 1'

Martedì di scena al Maradona contro il Napoli, tra meno di un'ora in campo a Girona.

Martedì di scena al Maradona contro il Napoli, tra meno di un'ora in campo a Girona. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti scende in campo per dimenticare il ko nel derby contro l'Atletico e per tenere il passo della vetta della Liga. Di seguito le formazioni del match, con qualche cambio per i madridisti.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Couto, Garcia, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, Lopez, Garcia, Savio; Dovbyk.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga; Valverde, Kroos, Tchouameni; Bellingham; Vinicius, Joselu.