Eurorivali - I Rangers sfiorano il ko ma si salvano al 91’: 1-1 in casa contro Livingston

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I Rangers di Glasgow, prossimi avversari del Napoli in Champions League, hanno pareggiato 1-1 il match casalingo contro Livingston valido per la 12esima giornata di Scottish Premiership. I ragazzi di Giovanni van Bronckhorst, sotto fino al 91’ per via del gol di Nouble, sono riusciti ad acciuffare il pareggio grazie a Lundstram. Da segnalare che gli ospiti hanno chiuso la gara in inferiorità numerica dato che Boyes è stato espulso al 78'. Con questo risultato salgono a quota 26 punti, -4 dal Celtic.