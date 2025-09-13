Eurorivali - Il Copenhagen cade e ora può perdere la vetta: vince 2-1 il Brondby

Battuta d'arresto per il Copenhagen, eurorivale del Napoli, nell'ottava giornata della Superliga. La capolista del campionato danese cade in casa del Brondby e ora potrebbe perdere la vetta della classifica, in attesa del match del Midtjylland. Lo stesso Brondby ora è a -1 dal Copenhagen.

