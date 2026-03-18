Champions, il Bayern domina anche al ritorno: poker all'Atalanta! Fuori l'ultima italiana

Champions, il Bayern domina anche al ritorno: poker all'Atalanta! Fuori l'ultima italianaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:02Champions League
di Antonio Noto

Il Bayern Monaco si impone con un netto 4-1 sull’Atalanta anche nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, chiudendo il discorso qualificazione con un pesante 10-2 complessivo. All’Allianz Arena l’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con tanti tifosi nerazzurri presenti nonostante un esito ormai indirizzato. Dopo un avvio coraggioso degli italiani, i bavaresi prendono il controllo e sbloccano la gara con Harry Kane, a segno su rigore dopo revisione VAR.

Ripresa senza storia, resta solo una nota positiva
Nel secondo tempo l’Atalanta prova a reagire, ma viene travolta dalla superiorità del Bayern: ancora Harry Kane firma il raddoppio, seguito dal gol del giovane Lennart Karl e dal poker di Luis Díaz. In mezzo, una piccola soddisfazione per i bergamaschi con Marten de Roon, che raggiunge quota 435 presenze, e il gol della bandiera di Lazar Samardžić nel finale. Con questa eliminazione, nessuna squadra italiana resta in corsa nella competizione europea.