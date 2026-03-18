Champions, il Barcellona travolge il Newcastle! Tegola Tonali: Italia in ansia

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Serata ricca di emozioni al Camp Nou, dove il Barcellona travolge il Newcastle con un netto 7-2 e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo l’1-1 dell’andata. La squadra guidata da Hansi Flick mostra ancora una volta tutta la sua doppia faccia: qualche incertezza difensiva nei primi minuti, ma un potenziale offensivo devastante. Tra i protagonisti spiccano Lamine Yamal e Raphinha, capaci di accendere la gara con giocate decisive. Ora all’orizzonte potrebbe esserci un derby infuocato contro l’Atlético Madrid, impegnato nel ritorno contro il Tottenham.

Primo tempo equilibrato, poi dominio totale. S'infortuna Tonali.

La partita si accende subito: dopo il vantaggio firmato da Raphinha su assist di Yamal, il Newcastle reagisce con Anthony Elanga, approfittando di una difesa blaugrana poco attenta. Il botta e risposta continua con i gol di Bernal e ancora Elanga, fino al rigore trasformato da Yamal allo scadere del primo tempo per il 3-2. Nella ripresa, però, non c’è più storia: il Barcellona dilaga con Fermín López e soprattutto Robert Lewandowski, autore di una doppietta. La gara diventa un’esibizione offensiva, mentre gli inglesi crollano anche fisicamente, complici gli infortuni tra cui quello di Sandro Tonali, che preoccupa anche la Nazionale.