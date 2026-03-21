Infortunio Lang: il Galatasaray si rivolge alla UEFA per ottenere un risarcimento

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Il Galatasaray sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali a seguito del grave infortunio subito da Noa Lang nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Il direttore sportivo del club, Eray Yazga, ha confermato che la società di Istanbul ha già presentato un reclamo all’UEFA e sta preparando una richiesta di risarcimento. L’ala olandese si è gravemente ferita al pollice urtando un pannello pubblicitario nel finale di partita, rendendo necessaria un’operazione immediata. I giallorossi non nascondono la loro determinazione a ottenere giustizia: "Se la nostra richiesta non verrà accolta, potremmo intraprendere azioni legali", ha dichiarato Yazga in un comunicato diffuso da HTSpor.

Periodo complicato e impegni futuri

L’infortunio di Lang si aggiunge a un momento già difficile per il Galatasaray, che deve fare i conti anche con l’assenza di Victor Osimhen. La squadra affronta un calendario fitto in Süper Lig, con la trasferta insidiosa contro il Trabzonspor e l’urgenza di non commettere passi falsi per evitare che il Fenerbahce accorci ulteriormente in classifica. La gestione di queste assenze e la necessità di mantenere risultati positivi rendono il periodo particolarmente delicato per la società di Istanbul.