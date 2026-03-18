Ultim'ora Infortunio shock per Lang, è in ospedale! Buruk: "Ha avuto un grave infortunio al dito"

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C'è grande preoccupazione per le condizioni di Noa Lang, rimasto vittima di un brutto incidente durante la partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray. L’olandese, in seguito a una dinamica di gioco, è finito fuori dal campo urtando contro i tabelloni pubblicitari, procurandosi un profondo taglio al dito della mano destra.

Trasporto in ospedale e primo soccorso

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Lang è stato immediatamente trasportato in ospedale. La gravità della situazione era già evidente in campo: il compagno Dominik Szoboszlai ha chiamato subito i sanitari mentre l’olandese era in lacrime, fino a uscire dal terreno di gioco in barella, con un dito in condizioni complicate da operare. A conferfmare le ultime sull'attaccante in prestito dal Napoli è Okan Buruk, tecnico del Galatasaray. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore turco al termine dell'ottavo perso a Liverpool: "Per quanto riguarda le condizioni di Noa Lang, posso dire che ha avuto un grave infortunio al dito. Verrà portato in ospedale".