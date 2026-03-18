Ufficiale Champions, il tabellone dei quarti: super sfida Real-Bayern, c'è anche un derby

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Le gare d’andata si disputeranno il 7 e 8 aprile, mentre il ritorno è in programma il 15 e 16.

Definito il quadro dei quarti di finale di UEFA Champions League dopo il sorteggio del 27 febbraio, che ha tracciato il percorso fino alla finale di Budapest. Le gare d’andata si disputeranno il 7 e 8 aprile, mentre il ritorno è in programma il 15 e 16, con il vantaggio del match decisivo in casa riservato alle squadre meglio piazzate nella League Phase. Gli accoppiamenti promettono spettacolo:

Paris Saint-Germain-Liverpool

Real Madrid-Bayern Monaco

Barcellona-Atlético Madrid

Sporting CP-Arsenal.

Sfide di lusso e incroci ricchi di storia

Tra i confronti più attesi spicca la rivincita tra PSG e Liverpool, dopo l’eliminazione degli inglesi nella scorsa edizione ai rigori. Grande fascino anche per la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, che insieme sommano ben 21 Coppe dei Campioni vinte, simbolo della loro tradizione europea. Il derby spagnolo tra Barcellona e Atlético Madrid si preannuncia infuocato, anche perché arriva a pochi giorni dalla sfida di campionato del 4 aprile, con i colchoneros avanti nei precedenti europei. Chiude il quadro Sporting CP-Arsenal, incrocio che riporta alla mente Viktor Gyökeres, protagonista del titolo portoghese dei biancoverdi lo scorso anno e oggi punto di riferimento offensivo dei Gunners.