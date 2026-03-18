Champions, Gala travolto ad Anfield: si fanno male Lang e Osi! Tudor vince, ma passa il Cholo

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Il Tottenham saluta la Champions League nonostante il successo per 3-2 a Londra contro l’Atletico Madrid. Dopo il 5-2 dell’andata, gli Spurs non riescono a completare la rimonta e devono arrendersi. La squadra di Igor Tudor ci prova con orgoglio, portandosi avanti due volte grazie a Randal Kolo Muani e Xavi Simons, ma viene sempre ripresa, con Julián Álvarez tra i protagonisti per gli spagnoli. Ai quarti, l’Atletico affronterà il Barcellona, in un derby tutto iberico.

Liverpool travolgente: poker al Galatasaray e sfida al PSG

Serata trionfale per il Liverpool, che ribalta l’1-0 dell’andata travolgendo il Galatasaray con un netto 4-0 ad Anfield. Protagonisti Dominik Szoboszlai, autore del gol che apre le marcature, e Mohamed Salah, che si riscatta dopo un rigore sbagliato firmando il sigillo finale. In mezzo le reti di Hugo Ekitike e Ryan Gravenberch. Da segnalare anche gli infortuni a Osimhen e a Noa Lang, l'olandese è uscito dolorante dopo uno scontro con i cartelloni pubblicitari. L'attaccante in prestito dal Napoli si è fatto male a una mano, è uscito piangendo dal dolore. Problemi al braccio invece per l'ex azzurro. I Reds volano così ai quarti, dove affronteranno il Paris Saint-Germain, in una sfida che promette spettacolo.