Ufficiale Infortunio Lang, l'annuncio del Galatasaray: "Taglio al pollice, sarà operato"

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Brutto infortunio al dito per Noa Lang in Champions contro il Liverpool. L'attaccante di proprietà del Napoli sarà costretto a un intervento nelle prossime ore come ha annunciato il Galatasaray sul proprio sito ufficiale. "Durante il secondo tempo, il nostro calciatore Noa Lang ha subito un infortunio che ha provocato un profondo taglio al pollice destro. Dopo la partita, è previsto che a Liverpool, nelle prossime ore, venga sottoposto a un intervento chirurgico con la partecipazione del nostro staff medico", si legge.

Trasporto in ospedale e primo soccorso

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Lang è stato immediatamente trasportato in ospedale. La gravità della situazione era già evidente in campo: il compagno Dominik Szoboszlai ha chiamato subito i sanitari mentre l’olandese era in lacrime, fino a uscire dal terreno di gioco in barella, con un dito in condizioni complicate da operare.