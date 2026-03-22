Champions, cambiano le regole del sorteggio? Possibile scontro tra italiane subito

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Possibili novità in arrivo per il format della Champions League. Secondo quanto riportato dalla BBC, diversi club europei avrebbero chiesto alla UEFA di rivedere alcune regole, in particolare quella della cosiddetta “country protection”, che impedisce alle squadre della stessa nazione di affrontarsi nella fase campionato. Il tema riguarda da vicino anche club come Napoli, Inter e le altre partecipanti italiane, perché il nuovo format introdotto dalla stagione 2024-25 ha creato diversi squilibri nei sorteggi. Alcune società ritengono che le attuali limitazioni abbiano favorito indirettamente i club inglesi, rendendo più complicato il calendario per le altre big europee.

Secondo le indiscrezioni, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Paris Saint-Germain e Real Madrid si sono trovate ad affrontare due squadre di Premier nella stessa fase, anche a causa dei vincoli imposti dal regolamento. In alcuni casi, senza restrizioni, sarebbero potuti uscire accoppiamenti più abbordabili. Tra le ipotesi c’è l’apertura a un sorteggio totalmente libero, con la possibilità di sfide tra squadre dello stesso campionato già nella prima fase. Per ora il confronto è in corso, ma una modifica immediata sembra difficile.