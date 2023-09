Eurorivali - Union Berlino, terzo ko di fila in Bundes: 0-2 con l’Hoffenheim, male Bonucci

Terza sconfitta consecutiva in Bundesliga per l’Union Berlino.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Terza sconfitta consecutiva in Bundesliga per l’Union Berlino. La squadra tedesca è stata sconfitta 2-0 in casa dall’Hoffenheim. Esordio da titolare da incubo per Bonucci, che, in seguito ad una trattenuta, ha provocato il calcio di rigore in favore degli ospiti che ha sbloccato la partita. Di Kramaric su penalty e di Beier le reti dell’Hoffenheim.