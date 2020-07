Il Barça soffre fino alla fine, ma vince: espugnato il campo del Valladolid

Il Barcellona soffre ma vince. Battuto in trasferta il Valladolid per 1-0 nel match valido per il 36esimo turno della Liga. Decisivo in termini di risultato il centrocampista cilendo Arturo Vidal con un gol al 15' confezionato da un assist meraviglioso del solito Lionel Messi. I catalani, con i 3 punti ottenuti, si riportano a -1 dal Real Madrid impegnato lunedi nella trasferta di Granada.