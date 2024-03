Il Barcellona segue il Napoli? Può dire addio alla Nike producendo in proprio le maglie

Decisione storica da parte del Barcellona. Come riferisce Sport, il club blaugrana è pronto a concludere il proprio contratto con la Nike

Decisione storica da parte del Barcellona. Come riferisce Sport, il club blaugrana è pronto a concludere il proprio contratto con la Nike per produrre in proprio le divise da gioco. Nike veste il Barcellona dal 1998 ma a quanto pare gli spagnoli sono pronti a seguire l'esempio del Napoli che dal 2020 produce in proprio le maglie firmate Armani. Motivo? Troppo alte le richieste del Barcellona per la Nike che dunque potrebbe decidere di non accettarle. Così, nonostante l'interesse di Puma, si va verso una inedita soluzione interna. Modello Napoli.