Il Chelsea pareggia al 61': una botta di Joao Pedro sorprende Meret

Il Chelsea pareggia al 61': una botta di Joao Pedro sorprende MeretTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:21Champions League
di Antonio Noto

Il Chelsea pareggia al 61' con Joao Pedro. Estevao avvia l'azione, rifinita da Palmer per la giocata dell'attaccante brasiliano che si libera di Di Lorenzo e da fuori la piazza sotto l'incrocio dei pali.

