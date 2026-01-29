Video

Il Marsiglia di De Zerbi è out, furia Benatia: "Serata di me**a! Tutti vergognosi"TuttoNapoli.net
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
di Arturo Minervini

“Che serata di merda, che serata vergognosa. Stasera, come direttore sportivo, la prima cosa che devo fare è scusarmi con i tifosi. Spero che i giocatori si rendano conto che il comportamento è stato poco professionale." Questo il durissimo sfogo di Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, dopo la cocente eliminazione dalla Champions della squadra allenata da Roberto De Zerbi. 