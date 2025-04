Il PSG vince nel segno di Kvara, il Barça asfalta il Borussia: risultati e tabellino

vedi letture

Con le due gare di stasera si sono chiusi i quarti di finale d'andata di Champions League 2024/25. Al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain rimonta la rete di Rogers in avvio per l'Aston Villa: prima Doué al 39esimo, poi l'eurogol di Kvaratskhelia e la rete di Nuno Mendes mandano il match sul 3-1. I Villans dovranno sperare di ribaltarla al ritorno in Inghilterra.

Se per il club di Emery è difficile, per il Borussia Dortmund è forse impossibile: la squadra di Kovac viene asfaltata dal Barcellona in Spagna. Gli uomini di Hansi Flick rifilano un sonoro 4-0 ai tedeschi: apre le danze Raphinha nel primo tempo, nella ripresa doppietta di Lewandowski e il solito Lamine Yamal a firmare il poker. Impressionante il rendimento del tridente blaugrana in questa stagione.

Di seguito risultati e tabellino:

Paris Saint-Germain-Aston Villa 3-1: Rogers (35'); Doué (39'), Kvaratskhelia (49'), Mendes (92')

Barcellona-Borussia Dortmund 4-0: Raphinha (25'), Lewandowski (48', 66'), Lamine Yamal (77')