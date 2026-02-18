Il Var grazia l'Inter, Pio Esposito riacciuffa il Bodo: 1-1 all'intervallo

vedi letture

Dopo 45 minuti all’Aspmyra Stadion, Bodø/Glimt e Inter sono ferme sull’1-1: al vantaggio norvegese firmato da Fet ha risposto Esposito una decina di minuti più tardi. Nel gelo di Bodø, Cristian Chivu opta per diverse novità, concedendo un turno di riposo a Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Dimarco e Thuram e rilanciando Acerbi, Darmian, Barella – schierato in regia con Sucic e Mkhitaryan mezzali – oltre a Carlos Augusto ed Esposito. I padroni di casa partono meglio dal punto di vista del predominio territoriale, pur senza creare subito grandi occasioni, mentre l’Inter prova a colpire in ripartenza: la chance più nitida in avvio capita a Lautaro, chiuso però al momento del tiro. Nella prima parte regna comunque l’equilibrio.

La gara si sblocca al 20’, quando il Bodø/Glimt costruisce una splendida azione corale: Bjorkan avvia, Evjen e Hogh rifiniscono con un colpo di tacco smarcante per l’inserimento vincente di Fet, che batte il portiere con il destro. Uno schiaffo che scuote l’Inter, subito reattiva: al 26’ Darmian centra il palo con un destro da posizione defilata, poi Barella spreca da ottima posizione calciando male. Il pareggio arriva poco dopo, su cross di Barella verso il secondo palo, rimpallo favorevole a Esposito che gira in rete con rapidità; il gol viene convalidato dopo un check per un tocco di mano. Nel finale di frazione i nerazzurri ci riprovano con Darmian e Carlos Augusto, ma senza fortuna: si va così all’intervallo sull’1-1.