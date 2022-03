In Spagna attaccano la Juve: 4 anni e 4 eliminazioni da parte delle escluse dalla Superlega

Ovvero le 4 squadre che negli ultimi 4 anni hanno eliminato la Juventus fra gli ottavi ed i quarti di Champions League.

In Spagna, il quotidiano Sport, torna con un taglio particolare sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Villarreal. I bianconeri, tramite il presidente Andrea Agnelli, erano (e sono) fra i primi promotori della Superlega, insieme a Barcellona e Real Madrid. Una competizione parallela alla Champions che nelle idee originali doveva prevedere un gruppo fisso di 16 squadre con l'aggiunta anno dopo anno di altre ammesse per invito o per meriti sportivi. Fra queste, scrive il quotidiano, certamente non ci sarebbero state Ajax, Lione, Porto e Villarreal. Ovvero le 4 squadre che negli ultimi 4 anni hanno eliminato la Juventus fra gli ottavi ed i quarti di Champions League.