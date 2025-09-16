Inter, allarme Lautaro: salta la rifinitura, ma parte comunque per Amsterdam
Ko con la Juve, delusione, analisi, riflessioni, ma ora per l'Inter si volta pagina. E allora, ecco le ultime di formazione in casa nerazzurra in vista dell'esordio stagionale in Champions sul campo dell'Ajax: Lautaro lavora in palestra e salta la rifinitura ma parte per Amsterdam, mentre la lombalgia frena Darmian che rimane a Milano.
Tra i pali possibile occasione per Josep Martinez al posto di Sommer, previsto il rientro di Dimarco sulla sinistra al posto di Carlos Augusto, mentre sulla destra sarà confermato Dumfries. Qualche chance di partire titolare ce l'ha anche De Vrij, mentre uno tra Barella e Mkhitaryan dovrebbe riposare, con Sucic e Frattesi che scalpitano. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
Champions League
Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno di Arturo Minervini
