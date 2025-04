Inter, Bastoni: “Grande segnale dopo Parma, volevamo rifarci! Ora testa al campionato”

vedi letture

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro il Bayern Monaco vinto per 1-2 e valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il Bayern non perdeva in casa da 4 anni: cosa vuol dire aver vinto questa gara?

"Significa tanto. Venivamo da una grande delusione a Parma, non potevamo essere quelli lì. Avevamo grande voglia di rivalsa, sono orgoglioso di tutti i ragazzi. Adesso dobbiamo recuperare e pensare al campionato, poi al ritorno".

Cosa vuol dire una prestazione di questo tipo?

"Un grande segnale, abbiamo grande autostima di noi stessi e sappiamo che possiamo fare grandi cose se giochiamo così. Magari ci sono squadre più forti, ma saremo fastidiosi per tutti".

In cosa il Bayern può mettervi in difficoltà?

"Il Bayern è una grande squadra, erano 4 anni che non perdeva in casa. Bisognerà soffrire anche al ritorno, ma non vediamo l'ora di scendere in campo".

Potete arrivare fino in fondo?

"Assolutamente sì, sennò non venivamo neanche qua a Monaco".