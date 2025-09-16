Inter, Chivu difende Sommer: "Non lo cambio perché lo chiede il popolo!"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Io non ho mai parlato di un cambio del portiere. Non mi sembra nemmeno giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti: è importante per noi, l'ha fatto vedere l'anno scorso con prestazioni ottimali. Non mi sembra umanamente giusto fare una cosa del genere". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League.

"Ho grande rispetto per Pepo Martinez, prima o poi avrà la sua possibilità di giocare, ma oggi cambiare Sommer perché lo chiede il popolo non mi sento di farlo. Non perché voglio andare controcorrente, ma perché un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato. Uno con la sua esperienza, il suo valore è giusto rimanga in porta". (ANSA).