Inter, Conte avverte tutto l'ambiente: "Non abbiamo vie di scampo, col Real Madrid è una finale"

Inter-Real Madrid di domani sera è già uno snodo cruciale nella stagione nerazzurra. Il tecnico Antonio Conte, dalla sala stampa del Suning Training Center, presenta così la gara contro i Blancos: "Per l'Inter è una finale? Sicuramente per noi rappresenta una finale, dopo la sconfitta dell'andata e dopo i due pareggi precedenti. Non abbiamo vie di scampo. Sarà una gara difficile, il Real Madrid lo conosciamo tutti, così come la sua forza e la sua storia nel passato recente. Servirà una grande gara, sappiamo di non avere vie di scampo. C'è un risultato importante da raggiungere, ma sappiamo che se vogliamo possiamo. L'abbiamo dimostrato all'andata, ovviamente migliorando alcuni aspetti. Ma l'Inter può giocarsela, con attenzione, umiltà e concentrazione".