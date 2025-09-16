Juventus-Borussia, annunciate le formazioni: le scelte di Tudor e Kovac
Prima uscita in Champions per la Juventus che è la prima squadra di Serie A a scendere in campo, contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Tudor schiera una Juventus votata all'attacco e con tre attaccanti assieme: Yildiz e Openda dovrebbero agire alle spalle di David da centravanti. In mezzo non c'è Locatelli, sostituito da Koopmeiners, sulla corsia di sinistra rientra Cambiaso, con McKennie sul fronte opposto. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Openda; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal.
Allenatore: Igor Tudor.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.
A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.
Allenatore: Niko Kovac.
