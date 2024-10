Juventus, doppia tegola a Lipsia! Ko Bremer e Nico Gonzalez

Problemi per Thiago Motta e doppia tegola per la Juve. Dopo appena quattro minuti la Juventus perde Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano, oggi con la fascia da capitano, ha poggiato male il piede sinistro in seguito ad uno scontro di gioco regolare con Openda. Il ginocchio sembra aver fatto una torsione innaturale con le immagini che si vedevano dalla "Red Bull Arena" che facevano temere al peggio. L'ex Torino si è comunque rialzato ma ha dovuto lasciare il campo sorretto dai massaggiatori. L'allenatore bianconero ha dovuto effettuare il primo cambio con Gatti che è entrato sul terreno di gioco.

Dopo aver perso Bremer per un infortunio al ginocchio, il tecnico della Juventus è costretto ad effettuare il secondo cambio della serata. Si ferma infatti anche Nico Gonzalez. L'esterno ex Fiorentina ha accusato un problema muscolare all'adduttore e si è accasciato a terra chiedendo immediatamente il cambio. In campo, per la seconda sostituzione e il secondo slot utilizzato, Francisco Conceiçao.