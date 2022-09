Koulibaly, altro grave errore: la Dinamo Zagabria va in vantaggio in contropiede

Continuano le difficoltà per Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano le difficoltà per Kalidou Koulibaly con la maglia del Chelsea. L’ex difensore del Napoli è uscito in anticipo su Petkovic, fallendo però l’intervento, a quel punto è partito il lunghissimo contropiede di Orsic che è andato a siglare l’1-0 a sorpresa per la Dinamo Zagabria.