L'Atalanta avanti senza rischi: Sturm Graz sotto 1-0 all'intervallo

vedi letture

L'Atalanta gestisce un primo tempo in cui è successo poco e nulla: 1-0 al 45' grazie alla rete di Mateo Retegui, nella ripresa servirà chiudere il match per evitare brutte sorprese e blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

La classica fase di studio è durata una decina di minuti, poi lo Sturm Graz si è divorato un'occasione clamorosa per poter passare in vantaggio: Camara, dopo aver eluso la marcatura di Kolasinac, ha calciato fuori. Subito dopo, sul ribaltamento di fronte, l'Atalanta ha messo a segno il primo gol della serata: Zappacosta ha appoggiato il pallone per Retegui che praticamente da dentro l'area piccola ha trovato la sua terza rete in Champions League.

Nella seconda parte del primo tempo l'Atalanta ha faticato a trovare spazi in avanti, tolte un paio d'occasioni create Zappacosta (due conclusioni a lato), i padroni di casa non sono riusciti a sfruttare le occasioni create, merito anche di uno Sturm Graz abbastanza solido in fase difensiva.