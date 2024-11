L'Atalanta passeggia a Berna: Young Boys sotto 4-1 al 45'

Dopo 45 minuti l'Atalanta è in vantaggio di ben tre gol sul campo dello Young Boys. La squadra di Gasperini va al riposo sul 4-1, trascinata da un super de Ketelaere, autore di un gol e due assist. Di Retegui (doppietta) e Kolasinac le altre reti per la Dea.

L'Atalanta si porta avanti con il primo gol in Champions League di Retegui su una verticalizzazione perfetta di de Ketelaere. Il vantaggio dura giusto 120 secondi, gli svizzeri trovano il pari su angolo: bella battuta di Ugrinic, colpo di testa di Ganvoula in anticipo su Hien ed è 1-1 dopo poco più di dieci minuti di gioco. La partita sembra equilibrata e invece comincia il De Ketelaere-show. Al 28' arriva il gol dell'ex Milan, con una bella girata di mancino. Quattro minuti più tardi sempre il belga protagonista: assist geniale per Kolasinac, scattato in profondità, e a tu per tu col portiere l'ex Arsenal non sbaglia la rete del 3-1. Dal tris al poker, subito dopo. Retegui, dopo essersi sbloccato, ci prende gusto e ancora su assist di de Ketelaere - migliore in campo fin qui - sigla la doppietta personale.