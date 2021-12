L'Atalanta va fuori dalla Champions! Vince il Villarreal 3-2: bergamaschi in Europa League

A Bergamo l'Atalanta perde 3-2 contro il Villarreal nell'ultimo match del girone F di Champions League. Spagnoli subito in vantaggio al 6' con Danjuma: indecisione fra De Roon e Demiral, ne approfitta Parejo che lancia in campo aperto l'attaccante che a tu per tu con Musso non sbaglia. Al 42' arriva il raddoppio del Villarreal con Capoue, abile a calciare con potenza da posizione decentrata. Al 52' il Viilarreal cala il tris: grande giocata di Gerard Moreno che supera Palomino sul lato destro dell'area e serve Danjuma, abile a girarsi in area su Toloi e a superare Musso con un tocco ravvicinato. Sembra finita ma l'Atalanta non si arrende e accorcia al 70' e all'80' con Malinovskyi e Zapata e sfiora il pari nel finale. Atalanta terza e qualificata per l'Europa League.