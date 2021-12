L’EL diventa una Champions 2: dopo il Borussia agli spareggi anche Barça e Siviglia

Sono terminati i match del mercoledì di Champions, validi per l'ultima giornata della fase a gironi. In attesa di Atalanta-Villarreal che si giocherà domani alle 16.30, nel Gruppo E il Barcellona cade 3-0 a Monaco contro il Bayern e finisce in Europa League. Sorride il Benfica che batte 2-0 la Dinamo Kiev e va agli ottavi. Nel Gruppo F lo Young Boys non va oltre il pari a Old Trafford e saluta l'Europa; nella peggiore delle ipotesi, quindi, i nerazzurri saranno in Europa League. Infine nel Gruppo G l’altra sorpresa della serata è il ko del Siviglia che retrocede in Europa League. Passano il turno il Lille e il Salisburgo. Di seguito tutti i risultati finali.

GRUPPO E

Bayern Monaco-Barcellona 3-0

34' Muller, 43' Sané, 62' Musiala

Benfica-Dinamo Kiev 2-0

17' Yaremchuk, 22' Gilberto

GRUPPO F

Atalanta-Villarreal RINVIATA a domani

Manchester United-Young Boys 1-1

9' Greenwood, 42' Rieder (YB)

GRUPPO G

Wolfsburg-Lilla 1-3

11' Yilmaz, 72' David, 78' Angel Gomes, 89' Steffen (W)

Salisburgo-Siviglia 1-0

50' Okafor