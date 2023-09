La sblocca il capitano! Gli azzurri si abbracciano tutti con la panchina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli passa in vantaggio al 46' con Giovanni Di Lorenzo! Traversone del capitano sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Di Lorenzo che sii coordina e calcia col mancino: la palla sbatte sulla parte bassa della traversa e finisce in fondo al sacco! Tutti gli azzurri si abbracciano sotto la panchina di Garcia, gran segnale di unione del grupppo.