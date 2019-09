La Uefa ricorda: "Napoli e Liverpool avversari anche in Europa League nel 2010, finì senza reti"

Non solo un anno fa in Champions: Napoli e Liverpool si sono incrociati anche nella fase a gironi 2010/11 di UEFA Europa League. Dopo uno 0-0 a Napoli, Ezequiel Lavezzi ha portato gli azzurri in vantaggio nel primo tempo ad Anfield, ma la tripletta di Steven Gerrard negli ultimi 15 minuti ha assicurato i tre punti al Liverpool. I Reds hanno poi vinto il girone davanti al Napoli. Mentre i partenopei sono usciti ai sedicesimi, il Liverpool ha perso agli ottavi.