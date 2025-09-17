Lang show in Champions: in una statistica è terzo dopo Vinicius jr e Barcola


Champions League
Fabio Tarantino

Noa Lang anche domani potrebbe partire dalla panchina. Non è ancora arrivato il suo momento ma presto Conte si affiderà anche a lui. Intanto c'è una statistica di Opta che esalta le sue doti e le sue qualità relative agli anni al Psv in Champions.

"Nella fase a gironi della scorsa Champions League, solo due giocatori - Vinícius Júnior (8,3) e Bradley Barcola (7,5) - hanno registrato in media più movimenti palla al piede terminati in area di rigore ogni 90 minuti rispetto a Noa Lang del Napoli (7 - min. 300 minuti giocati)".