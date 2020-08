Lione, Garcia "Bayern super, ma abbiamo fiducia dopo Juventus e City"

ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Affrontiamo una squadra fortissima, ma ce l'abbiamo fatta anche con la Juve e il City: c'è questa fiducia da tenere stretta e dobbiamo appoggiarci sul fatto che abbiamo ottenuto questi grandi risultati". Rudi Garcia sogna per il suo Lione la grande impresa con il Bayern Monaco che i francesi affronteranno domani nella semifinale della Champions League. "Dovremmo essere concentrati su ogni centimetro del campo per uscire con la finale in tasca - dice il tecnico dei francesi ai microfoni di Sky -. Non è che possiamo solo difendere, dobbiamo usare bene la palla in modo intelligente. Il Bayern è una squadra che segna spesso nei primi venti minuti perché fa un pressing impressionante. Dovremo essere bravi a passare questa fase di turbolenza. Dobbiamo sorprenderli, giochiamo da outsider, ma abbiamo fiducia". (ANSA).