Luis Enrique (che ADL voleva) distrutto dai quotidiani: "Altro che Archimede, è un Kinder Sorpresa!"

Luis Enrique ha ricevuto alcune critiche in Francia dopo la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Enrique ha ricevuto alcune critiche in Francia dopo la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona: "È evidente che il risultato screditi le mie decisioni, accetto tutto ciò che comporta una sconfitta", ha riconosciuto in conferenza stampa l'ex CT della Spagna.

Daniel Riolo, analista di RMC Sport, come al solito non le manda a dire: "Non abbiamo capito niente dell'undici titolare schierato da Luis Enrique. Anche in Spagna non lo hanno capito. Qui continuiamo a dire che abbiamo un genio alla guida del club. Come puoi dare intensità quando hai calciatori che non giocano nel loro ruolo? Anche per loro è stata una sorpresa. Luis Enrique regala sorprese, è come l'uovo Kinder. Pensa di essere Archimede Pitagorico (personaggio di "Topolino" famoso per le sue invenzioni che spesso non funzionano) ma è un Kinder Sorpresa. Ogni giorno i giocatori aprono l'uovo e scoprono come giocheranno".