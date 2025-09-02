Ufficiale

Manchester City, la lista di Guardiola per la Champions: Donnarumma c'è!

Ieri alle 23:10Champions League
di Antonio Noto

Il Manchester City, primo avversario del Napoli nella fase a girone unico di Champions League, ha presentato la rosa di 23 giocatori della lista UEFA per questa stagione. Pep Guardiola ha incluso l'ultimo arrivo in casa City, Gianluigi Donnarumma, così come gli acquisti estivi Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e James Trafford.  

Lista A in ordine alfabetico.

Rayan Ait-Nouri
Nathan Ake
Marco Bettinelli
Oscar Bobb
Rayan Cherki
Rubén Dias
Jeremy Doku
Gianluigi Donnarumma
Phil Foden
Nico
Josko Gvardiol
Erling Haaland
Rodri
Abdukodir Khusanov
Mateo Kovacic
Omar Marmoush
Matteo Nunes
Stefan Ortega Moreno
Tijjani Reijnders
Savinho
Bernardo Silva
John Stones
James Trafford

Lista B
Rico Lewis
Nico O'Reilly