Ufficiale
Manchester City, la lista di Guardiola per la Champions: Donnarumma c'è!
TuttoNapoli.net
Il Manchester City, primo avversario del Napoli nella fase a girone unico di Champions League, ha presentato la rosa di 23 giocatori della lista UEFA per questa stagione. Pep Guardiola ha incluso l'ultimo arrivo in casa City, Gianluigi Donnarumma, così come gli acquisti estivi Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e James Trafford.
Lista A in ordine alfabetico.
Rayan Ait-Nouri
Nathan Ake
Marco Bettinelli
Oscar Bobb
Rayan Cherki
Rubén Dias
Jeremy Doku
Gianluigi Donnarumma
Phil Foden
Nico
Josko Gvardiol
Erling Haaland
Rodri
Abdukodir Khusanov
Mateo Kovacic
Omar Marmoush
Matteo Nunes
Stefan Ortega Moreno
Tijjani Reijnders
Savinho
Bernardo Silva
John Stones
James Trafford
Lista B
Rico Lewis
Nico O'Reilly
Pubblicità
Champions League
Copertina Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com