Ufficiale Manchester City, la lista di Guardiola per la Champions: Donnarumma c'è!

Il Manchester City, primo avversario del Napoli nella fase a girone unico di Champions League, ha presentato la rosa di 23 giocatori della lista UEFA per questa stagione. Pep Guardiola ha incluso l'ultimo arrivo in casa City, Gianluigi Donnarumma, così come gli acquisti estivi Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e James Trafford.

Lista A in ordine alfabetico.

Rayan Ait-Nouri

Nathan Ake

Marco Bettinelli

Oscar Bobb

Rayan Cherki

Rubén Dias

Jeremy Doku

Gianluigi Donnarumma

Phil Foden

Nico

Josko Gvardiol

Erling Haaland

Rodri

Abdukodir Khusanov

Mateo Kovacic

Omar Marmoush

Matteo Nunes

Stefan Ortega Moreno

Tijjani Reijnders

Savinho

Bernardo Silva

John Stones

James Trafford

Lista B

Rico Lewis

Nico O'Reilly