Marsiglia, De Zerbi tuona: "Vergognoso e ingiustificabile il rigore dato al Real"

vedi letture

Sconfitta di misura per l’Olympique Marsiglia al “Bernabéu” nella prima giornata della fase campionato di Champions League. I francesi hanno ceduto 2-1 al Real Madrid al termine di una gara intensa, in cui però non è mancata la polemica. Il tecnico dei francesi Roberto De Zerbi ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi.

“È frustrante non aver ottenuto un risultato migliore. La squadra ha giocato bene e dato tutto, nonostante molti elementi siano nuovi e alcuni abbiano disputato appena il secondo match in meno di una settimana. Abbiamo mostrato cose positive, ma trovare subito intesa non è semplice. Forse siamo entrati in campo con troppa timidezza”.

Molto più duro invece il commento sulla decisione arbitrale che ha portato al secondo rigore per il Real Madrid: “Non è giustificato, è vergognoso. Lo direi anche se fosse stato a nostro favore”.