Milan rimontato ad Anfield, vince il Liverpool 3-2: decide Henderson

Ad Anfield il Milan si fa rimontare nella ripresa e perde 3-2 contro il Liverpool nel primo match del gruppo B di Champions League. Padroni di casa in vantaggio al 9' con un autogol di Tomori sul tiro Alexander-Arnold: destro a incrociare con Tomori che in scivolata devia leggermente il pallone beffando Maignan. Al 14' rigore per i Reds con Maignan che con una doppia prodezza evita il raddoppio: parata su Salah e sulla ribattuta di Diogo Jota. Nel finale del tempo i rossoneri ribaltono il risultato in 2': prima Rebic con un destro al 42' e dopo la conclusione ravvicinato di Brahim Diaz al 44' firmano il 2-1. Ad inizio ripresa il Liverpool pareggia subito al 49' con Salah: tocco in verticale per l'egiziano, che chiede l'uno-due a Origi e a tu per tu con Maignan lo trafigge per il 2-2. Al 69' la squadra di Klopp completa la rimonta con Henderson: sugli sviluppi di calcio d'angolo Bennacer svetta e libera l'area di testa, la sfera arriva al limite per il centrocampista che calcia di prima intenzione e trova l'angolino alla destra di Maignan.