Ufficiale Milan-Stella Rossa, le formazioni: Musah e Loftus-Cheek dal 1', titolare l'ex Krunic

Alle ore 21 il Milan ospita a San Siro i serbi della Stella Rossa, nel match valevole per il 6° turno della Fase campionato di Champions League.

Fonseca fa riposare Royal e ripropone Calabria sulla fascia destra della difesa come una settimana fa a Bratislava, mentre confermate le indiscrezioni che volevano Musah preferito a Chukwueze a destra, con Loftus-Cheek che prende il posto di Pulisic nello scacchiere, alle spalle della prima punta Morata. Nella Stella Rossa c'è dal 1' in mezzo al campo il grande ex Krunic, parte in panchina un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato come Radonjic. Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham.

Allenatore: Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, A. Maksimovic, Milson; Ndiaye.

A disposizione: Ilic, Glazer, Ivanic, Kanga, Katai, Bruno Duarte, Dalcio Gomes, Rodic, Lekovic, Ilic, Drukusic, Radonjic.

Allenatore: Milojevic.