Ultim'ora Mourinho-Benfica, è fatta! Sky: "Oggi la firma, i dettagli"

vedi letture

Esonerato Bruno Lage, il Benfica ha individuato subito il suo sostituto: sarà José Mourinho il nuovo allenatore delle Águias. Lo conferma la redazione di Sky Sport che poi aggiunge: "La firma dell’allenatore portoghese ex Roma è prevista nella giornata di oggi, 18 settembre, prima dell’allenamento della squadra del pomeriggio.

Per il “Number one” si tratta di un ritorno a casa, dopo che era già stato alla guida del Benfica da settembre a dicembre del 2000. Dopo l’esperienza in Turchia sulla panchina del Fenerbahce, Mourinho ripartirà quindi dal suo Portogallo". Lo Special One affronterà così subito il Napoli in casa per la fase campionato di Champions League.