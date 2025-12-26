Ufficiale Napoli-Chelsea, i blues preparano trasferta al Maradona: tre pacchetti per i tifosi

Manca poco più di un mese alla sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino europeo degli azzurri. La posta in palio è altissima, perché dalla gara contro i Blues potrebbe dipendere l’accesso ai playoff di Champions. L’attesa cresce giorno dopo giorno e l’atmosfera si preannuncia elettrica, con il pubblico partenopeo pronto a spingere la squadra in una notte che può valere una stagione.

Il match promette spettacolo anche sugli spalti, tanto che il Chelsea ha già avviato l’organizzazione della trasferta per i propri sostenitori. Sul sito ufficiale del club londinese sono infatti disponibili tre diversi pacchetti dedicati ai tifosi interessati a seguire la squadra in Italia. Un segnale chiaro dell’importanza attribuita alla gara, che attirerà l’attenzione di appassionati da tutta Europa e renderà il Maradona il teatro di una sfida dal sapore internazionale. Di seguito i tre diversi pacchetti in vendita.

Pacchetto Diamante - 7500 sterline

Voli di andata e ritorno con il charter del Chelsea FC

Accesso alla lounge dell'aeroporto e corsia preferenziale

Trasferimenti privati a terra durante tutto il viaggio

Sistemazione in hotel di lusso

Cena VIP con i dirigenti del Chelsea FC il giorno della prima partita

Incontro esclusivo con la prima squadra maschile

Biglietto per la partita di Categoria Uno con ospitalità premium

Apparizione speciale della leggenda del Chelsea Carlo Cudicini, che si unirà al gruppo per guardare la partita

Pacchetto oro - 2395 sterline

Voli di andata e ritorno con charter del Chelsea FC

Accesso alla lounge dell'aeroporto e corsia preferenziale (soggetto a disponibilità)

Trasferimenti privati per l'intera durata del viaggio

Sistemazione in hotel a quattro stelle

Cena con la leggenda del Chelsea Carlo Cudicini il giorno della prima partita

Biglietto per la partita di categoria uno

Pacchetto di viaggio - 695 sterline

Voli di ritorno

Biglietto partita Categoria 1

Trasferimenti a terra