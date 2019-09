Napoli in difficoltà con le inglesi: ha perso le ultime tre, cinque delle ultime sei!

Il Napoli deve riscattare una tradizione non troppo favorevole contro le squadre inglesi. La squadra azzurra, infatti, ha perso le ultime tre partite contro club di Premier League (in casa e trasferta) e cinque delle ultime sei. In casa è stato battuto in due delle ultime tre partite contro ospiti inglesi sebbene il suo bilancio complessivo a Napoli sia di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Le ultime tre gare contro inglesi sono le due con l'Arsenal in Europa League, entrambe perse, e il ritorno ad Anfield vinto dal Liverpool con gol di Salah.