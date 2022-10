Napoli-Rangers, ancora ampia disponibilità ed in esaurimento solo la Curva B superiore

Continua la vendita dei biglietti per la gara di Uefa Champions League tra Napoli e Glasgow Rangers, che si disputerà domani alle ore 21.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Continua la vendita dei biglietti per la gara di Uefa Champions League tra Napoli e Glasgow Rangers, che si disputerà domani alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Sono in esaurimento i tagliandi per la Curva B superiore, mentre per i restanti settori c'è ancora disponibilità.

Questi i prezzi di Napoli vs Glasgow Rangers a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Glasgow Rangers riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00