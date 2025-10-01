Video

Napoli-Sporting, che entusiasmo per l'arrivo del bus azzurro!

Napoli-Sporting, che entusiasmo per l'arrivo del bus azzurro!
Oggi alle 20:05Champions League
di Antonio Noto
fonte Daniele Rodia, Christian Marangio

Atmosfera carica allo stadio Diego Armando Maradona, dove è tutto pronto per il calcio d’inizio di Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il pullman del Napoli è arrivato regolarmente allo stadio, scortato dall’entusiasmo dei supporter che hanno accompagnato la squadra fino all’ingresso degli spogliatoi.

Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.