Napoli umiliato, il 4-1 del Psv dopo 46 tocchi: battuti City ed il Barça del 2013!

vedi letture

Il secondo gol di Dennis Man contro il Napoli, nella sfida di Champions League vinta martedì scorso dal Psv Eindhoven 6-2, è da record. Prima che la palla entrasse in porta, si sono giocati 46 tocchi senza che uscisse dal campo o intervenisse un giocatore del Napoli. Man batte il record precedente, 42 tocchi, di Savinho della passata stagione al Machester City. Al terzo posto Tello al Barcellona nel 2013/14 con 40.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.