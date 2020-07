No al cambio sede per Barça-Napoli, il Governo catalano: "Si giocherà in Spagna senza problemi"

Ai microfoni di “Si gonfia la rete”, su Radio Marte, è intervenuto un membro del Governo catalano che ha voluto ribadire che la partita di Champions tra Barcellona e Napoli si giocherà a Catalogna: "Non possiamo parlarne, si stia creando grande movimento mediatico con informazioni ritenute false, e non abbiamo intenzione di contribuire a queste fake news. In questo momento infatti la situazione a Barcellona, in Catalogna e più in generale in Spagna permette la disputa del match Barcellona-Napoli al Camp Nou, che si può giocare senza alcun tipo di problema. Non vogliamo alimentare speculazioni, visto che la gara resta prevista al Camp Nou. Se l’UEFA interverrà e chiederà di spostare la gara della partita, se ne parlerà. Ma per adesso la gara si gioca qui, le autorità sanitarie non hanno nulla in contrario”.