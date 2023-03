Occhio al giallo in Champions: tre azzurri diffidati. Ma rischiano anche le altre

In casa Napoli sono tre i diffidati in Champions League che, in caso di giallo all'andata, rischierebbero di saltare il ritorno dei quarti di finale.

In casa Napoli sono tre i diffidati in Champions League che, in caso di giallo all'andata, rischierebbero di saltare il ritorno dei quarti di finale. O, in caso di ammonizione al ritorno, che rischiano di saltare l'eventuale semifinale d'andata. Ma rischiano in tanti anche nelle altre. Ricordiamo che dopo i quarti di finale i gialli si azzereranno, in semifinale nessuno sarà in diffida.

BAYERN MONACO

Diffidati: Kimmich, Mazraoui

Squalificati: -

BENFICA

Diffidati: Florentino, Joao Mario, Gonçalo Ramos

Squalificati: Otamendi

CHELSEA

Diffidati: Gallagher, Koulibaly, Mount, Mudryk

Squalificati: -

INTER

Diffidati: Bastoni, Dimarco, Lautaro Martinez