Pari dal dischetto: finisce 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal

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L’attaccante realizza dal dischetto dopo un check del VAR, battendo Jan Oblak e chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Ci si aspettava uno spettacolo diverso nella semifinale d’andata di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, ma a prevalere è stato l’equilibrio. A Parigi le due squadre hanno pensato soprattutto a non scoprirsi, dando vita a una gara bloccata e decisa da due calci di rigore, uno per parte. Dopo un buon avvio dei colchoneros con Julián Álvarez, fermato da David Raya, è l’Arsenal a prendere il controllo, sfiorando il vantaggio con Martin Ødegaard e Noni Madueke, prima di trovarlo con Viktor Gyökeres. L’attaccante realizza dal dischetto dopo un check del VAR, battendo Jan Oblak e chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Rigori e tensione: tutto rimandato al ritorno

La ripresa si apre con un Atletico più aggressivo, che trova il pareggio ancora su rigore: tocco di mano di Ben White e trasformazione impeccabile di Álvarez. La gara resta intensa ma povera di vere occasioni, con Antoine Griezmann che sfiora il vantaggio colpendo la traversa e Raya decisivo anche su Ademola Lookman. Nel finale l’Mikel Arteta prova a cambiare volto all’attacco dei Gunners, mentre un nuovo episodio VAR annulla un possibile rigore per l’Arsenal. Nel finale è Cristhian Mosquera a impegnare Oblak, ma il risultato non cambia: un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno.